Schamisseddine propone industrializar la basura y dotar medicina gratis

La candidata a la Alcaldía de Santa Cruz por la agrupación Unidos, Rosario Schamisseddine, afirmó que el municipio enfrenta serios problemas en el cumplimiento de sus obligaciones con la población, situación que la motivó a postularse para convertir a Santa Cruz de la Sierra en un generador de empleo, productivo y atractivo para la inversión internacional.

Entre sus principales propuestas, Schamisseddine planteó fortalecer el sistema de salud municipal mediante la dotación gratuita de medicamentos a los pacientes, para lo cual prevé abastecer de forma permanente a las farmacias de los hospitales que dependen del municipio.

“Nuestro eslogan es ‘Yo me hago cargo’. El municipio va a dotar seis hectáreas para que se pueda construir un hospital geriátrico; hay que gestionar para que este proyecto se haga realidad”, sostuvo.

Respecto a la saturación que se registra en el Hospital de Niños Mario Ortiz, la candidata indicó que una de sus propuestas es trasladar el servicio de neonatología a una de las torres de la Quinta Municipal, iniciativa que requerirá coordinación y consenso con la Gobernación de Santa Cruz.

En cuanto al manejo de residuos sólidos, Schamisseddine señaló que actualmente la basura representa un gasto de Bs 485 millones para el municipio, por lo que plantea industrializar los residuos para convertirlos en una fuente de ingresos y “hacer que Santa Cruz vuelva a brillar”.

Finalmente, la candidata apostó por la generación de empleo a nivel distrital mediante una economía circular, con una inversión de entre Bs 20 y Bs 25 millones a cada distrito para que los productos del desayuno escolar sean elaborados en cada distrito. Asimismo, propuso que el mantenimiento de plazas y la fumigación de barrios sean ejecutados por empresas conformadas por vecinos de las mismas zonas.

Añadió que también gestionará una ley nacional que permita a los gobiernos municipales realizar alianzas público-privadas para impulsar proyectos de infraestructura en la capital cruceña.

