Cristhian Espinoza, el candidato de 25 años que busca renovar la Alcaldía de Viacha

Con apenas 25 años, Vladimir Cristhian Espinoza Paxi se presenta como uno de los candidatos más jóvenes en la carrera por la Alcaldía de Viacha, representando a la Alianza Autonomía para Bolivia‑SUMATE, rumbo a las elecciones subnacionales 2026.

Espinoza es profesional en Contaduría General, egresado de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), y cuenta con un diplomado en finanzas. El joven candidato afirma que su principal motivación es contribuir al desarrollo del municipio y responder a las necesidades que, según señala, han sido postergadas durante años.

El postulante considera que Viacha, pese a su potencial industrial, no está generando oportunidades suficientes para los jóvenes, lo que provoca una constante fuga de talentos hacia otras ciudades. En ese contexto, asegura que su visión está enfocada en impulsar el crecimiento con nuevas iniciativas que fortalezcan la formación profesional.

Propuesta principal

Entre sus principales propuestas destaca la construcción e implementación de una ciudadela universitaria, que permita formar profesionales altamente capacitados y posicionar a Viacha como un centro educativo de referencia a nivel nacional e internacional.

Espinoza afirmó que su prioridad es servir a la población con vocación y compromiso, impulsando políticas que atiendan las necesidades reales de los ciudadanos y promuevan el desarrollo integral del municipio.

El joven candidato apuesta por una gestión basada en la renovación, con el objetivo de abrir nuevas oportunidades y consolidar el futuro de Viacha como una ciudad con mayor proyección económica y educativa.

