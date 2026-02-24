Continuando con su campaña rumbo a las elecciones subnacionales, Manuel Saavedra recorrió la Estación Argentina en el Distrito 3, donde se reunió con vecinos y expuso su plan para transformar la ciudad.

“Seguimos trabajando en el territorio, hablando con nuestra gente, escuchándolos, comentándoles cuál es nuestro plan. Para la Santa Cruz que soñamos todos los cruceños: un municipio cercano, transparente, que solucione”, afirmó el candidato.

Saavedra destacó que la ciudad enfrenta problemas que requieren atención inmediata.

“Los barrios necesitan de todo, desde lo más simple hasta lo más complejo. No sirve el alumbrado público, no se recoge bien el tema de los residuos, hay una deuda muy grande. Los canales están llenos de basura, llenos de maleza, hay que limpiarlo. Las áreas verdes, lo mismo, son un nido de mosquitos”.

El candidato recordó que su experiencia de casi cinco años como concejal le permitió conocer de cerca las necesidades de los vecinos.

“Estos casi 5 años de estar en contacto con nuestra gente, a través de la función como concejal, ahora en otra faceta, nos ha servido para estar absolutamente seguros de lo que sobra en esta ciudad: es esperanza. Esperanza de estar mejor”.

Saavedra cerró su recorrido con un mensaje de optimismo y cambio: “A partir del 22 de marzo se viene un cambio total, una nueva gestión que le va a dar otra cara a nuestra ciudad”.

