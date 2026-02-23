TSE habilita línea gratuita y capacita a más de 1.000 notarios

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) habilitó la línea gratuita 800101771 para atender consultas ciudadanas sobre las elecciones subnacionales previstas para el 22 de marzo, como parte de las acciones destinadas a garantizar el acceso a información electoral y fortalecer la participación ciudadana.

La Dirección Nacional del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE) informó que este servicio permitirá orientar a la población sobre diferentes aspectos del proceso electoral, incluyendo causales de inhabilitación, listas de jurados electorales, plazos para presentar excusas, recintos y mesas asignadas, cambio de domicilio, voto asistido y preferente, así como documentos válidos para sufragar y horarios de votación.

El servicio contará con tres operadores capacitados que atenderán consultas en idiomas originarios como aimara, quechua y guaraní, con el objetivo de facilitar el acceso a la información en distintas regiones del país y promover un proceso inclusivo.

Capacitación a notarios rurales

De forma paralela, el Tribunal Electoral Departamental de La Paz (TED) capacitó a 1.029 notarios electorales del área rural del departamento de La Paz, quienes cumplirán un rol clave en la organización y desarrollo de la jornada electoral.

Durante la capacitación, los participantes recibieron formación sobre la administración del material electoral, manejo de actas, cadena de custodia, funciones y atribuciones del notario electoral, además de procedimientos para resolver situaciones que puedan presentarse en los recintos de votación.

“Nos hemos organizado con notarios del área rural para que puedan capacitarse desde sus comunidades y recibir todos los insumos necesarios para desarrollar sus tareas primordiales. Nuestro trabajo aquí es estrictamente técnico”, señaló el vocal del TED La Paz, Antonio Condori.

Estas acciones forman parte del cronograma electoral rumbo a las Elecciones Subnacionales 2026.

