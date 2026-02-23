Rafael 'El Adivino' entrevista a Chi Hyun Chung durante su participación en El Mañanero

El candidato a la Gobernación de Santa Cruz por MTS, Chi Hyun Chung participó en el segmento humorístico “Adivina quién manda”, durante su visita al programa El Mañanero de Red Uno, espacio en el que expuso parte de sus propuestas de cara a las elecciones subnacionales.

El segmento forma parte de uno de los espacios habituales del programa, en el que Rafael 'El Adivino' interactúa con figuras públicas y candidatos que visitan el set de Red Uno, combinando sátira con temas de actualidad política.

La participación de Chi Hyun Chung se dio tras la entrevista en la que el candidato presentó sus principales planteamientos para el departamento cruceño, vinculados al desarrollo energético, la proyección de carreteras y la prevención de incendios forestales.

Durante el espacio humorístico, el aspirante a la Gobernación compartió el set con el elenco del programa, en un formato distendido que busca acercar a los candidatos a la audiencia.

