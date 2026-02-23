¡No te quedes sin ir! Hoy arrancan las pruebas gratuitas en la Academia Sporting Santa Cruz

La Academia Sporting Santa Cruz iniciará hoy sus pruebas gratuitas para niños y jóvenes que sueñen con formarse en el fútbol. Desde las 15:00, las primeras categorías comenzarán a llegar a las instalaciones para ser parte de un proyecto que apuntará a fortalecer la formación deportiva en el país.

En entrevista con el programa El Mañanero de la Red Uno de Bolivia, Rodrigo Marion expresó su entusiasmo por la apertura.

“Hoy día es un día muy importante, es nuestro primer día que vamos a recibir a la categoría sub-8, sub-9, sub-10, sub-11 y sub-12, pese a la lluvia porque es su tiempo, no pasa nada, tenemos pasto sintético, igual se va llevar a cabo las pruebas”, indicó.

Las prácticas se desarrollarán en una cancha de medidas profesionales (105x68), con iluminación artificial que permitirá entrenamientos nocturnos.

“La cancha es de medidas profesionales 105x68, el marcado, tienen luces las cuales las podemos activar, ahora la facilidad es que también podemos practicar en horario de la noche cuando es más fresco el clima”, señaló Marion.

El complejo contará además con gimnasio, sala de análisis y espacios destinados a la formación táctica y metodológica de los futbolistas. También se estarán construyendo nuevas canchas sintéticas y áreas equipadas con pantallas para reforzar el aprendizaje teórico del juego.

Los interesados podrán presentarse con zapatillas adecuadas para campo sintético. El registro de jugadores comenzará a las 14:00 y la primera práctica arrancará a las 15:00 con la categoría inicial. La academia invitará a todos los chicos y padres de familia a sumarse a esta propuesta formativa que buscará impulsar nuevos talentos en Santa Cruz. Para mayores informes se pueden contactar al 78414694.

