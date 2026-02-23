Torneo de Verano: Aurora avanza a semis en dramática tanda de penales

En una tarde cargada de tensión en el estadio Félix Capriles, Club Aurora selló su clasificación a las semifinales del Torneo de Verano organizado por la Federación Boliviana de Fútbol al imponerse en la definición por penales frente a San Antonio Bulo Bulo.

El encuentro fue intenso desde el arranque. El conjunto del trópico cochabambino abrió el marcador a los 6 minutos mediante Rafael Menacho, adelantándose en la serie. Sin embargo, apenas iniciado el segundo tiempo, Rodrigo Ramallo igualó el partido con un potente tiro libre que dejó sin opciones al arquero rival y emparejó también el global, luego del 1-1 registrado en el compromiso de ida.

Con la serie empatada 2-2, el boleto a semifinales se definió desde el punto penal. En esa instancia, Aurora mostró mayor precisión y convirtió cuatro de sus cinco disparos. Miyhel Ortiz, Rubén Cordano, Alan Terrazas y el propio Ramallo acertaron para el conjunto celeste, mientras que el colombiano Jefferson Ramos erró su ejecución.

La figura fue el guardameta Rubén Cordano, quien además de marcar su penal, contuvo los remates de Herrera y Yanarico, inclinando la balanza a favor de su equipo. Para San Antonio anotaron Hugo Cardoso, Yonathan Cabral y Luca Giossa, pero no fue suficiente para evitar la eliminación.

Con este triunfo, Aurora se instala entre los semifinalistas del certamen y mantiene intacta la ilusión de pelear por el título en esta competencia de pretemporada.

