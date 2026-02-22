El futbolista boliviano Moisés Paniagua formó parte de la convocatoria del Wydad AC en el partido disputado ayer, aunque finalmente no sumó minutos y permaneció en el banco de suplentes.

Según se conoció, el jugador sintió una molestia en el tobillo durante la etapa de calentamiento previo al encuentro. Tras evaluar la situación, el cuerpo técnico optó por no arriesgarlo y decidió preservarlo por precaución, evitando una posible complicación física.

Paniagua había salido inicialmente al campo para realizar los movimientos precompetitivos, pero luego no fue considerado dentro del equipo que participó en el compromiso. La determinación fue preventiva y no responde a una lesión confirmada.

En el mismo encuentro, el también boliviano Ramiro Vaca tuvo participación destacada y aportó dos goles en la contundente victoria 5-0 del conjunto marroquí. Mientras tanto, se espera que la situación física de Paniagua evolucione favorablemente en los próximos días.

