¿Vendido o a préstamo? Moisés Paniagua rompe el silencio y habla sobre su transferencia al fútbol marroquí

Moisés Paniagua se refirió a su transferencia al balompié marroquí y explicó si fue vendido o cedido en calidad de préstamo al Wydad Athletic Club.

En primera instancia, Always Ready, club donde militaba, le deseó buena suerte en su nuevo equipo. Días después, el Wydad Athletic Club de Marruecos dio a conocer una versión diferente, señalando que se iba a préstamo por un año, con opción de compra por cuatro años. Esto generó polémica, ya que se conocía que Paniagua fue el jugador más caro en la historia del fútbol boliviano en ser vendido.

Ante esto, el delantero boliviano explicó la verdadera situación de su caso.

“Creo que algunas páginas están diciendo que me voy a préstamo, pero solo yo y algunas personas sabemos la verdad. No es un préstamo”.

También expresó la emoción de su madre por sus logros y su nueva etapa en un club de otro país.

“Mi mamá es la más feliz, como siempre. Ella está conmigo en todos mis logros. La verdad es que no se me pasaba por la cabeza”.

Paniagua se refirió al país donde aterrizará su talento y destacó que es un país de mucha jerarquía, ya que su selección ganó la Copa del Mundo Sub-20 y cuenta con muy buenos jugadores.

“Hace poco la Sub-20 de Marruecos salió campeón del Mundial en Chile. Yo pienso que hay muy buenos jugadores en ese país. Dios quiera que me vaya bien allá y pueda demostrar mi potencial. Siempre estaré agradecido con las personas que me ayudaron. Ojalá que me vaya bien y podamos darle esa alegría a Bolivia”.

