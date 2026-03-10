Prevenga tragedias: Lo que debe saber para protegerse mientras continúen las lluvias

Ante el pronóstico de que las lluvias persistirán, las autoridades instan a la población a evitar estacionar vehículos bajo árboles frondosos o gigantografías. Estas medidas buscan prevenir tragedias similares a los cuatro incidentes recientes, donde árboles colapsaron sobre viviendas y motorizados.

Para el sector de la construcción civil, es obligatorio el uso de casco, líneas de vida, guantes y botines dieléctricos para mitigar riesgos eléctricos y caídas. El cumplimiento estricto de estas normas de seguridad es vital mientras el terreno y las estructuras se mantengan inestables por la humedad.

Además de recomendar lo anteriormente mencionado, el Tte. Rafael Abasto informó: “Durante esta jornada hemos atendido cuatro incidentes, los cuales eran árboles caídos, uno sobre un vehículo, el otro sobre vivienda y el otro obstruyendo la vía pública”. Las brigadas operativas se mantienen en alerta para despejar las rutas principales de la ciudad.

Asimismo, se desplazó una unidad de análisis de riesgo al distrito 13 tras reportarse tres manzanos completamente inundados por el temporal. Las unidades municipales ya coordinan la limpieza intensiva de canales para garantizar que el flujo del agua no afecte a más familias.

