TEMAS DE HOY:
Irpavi El Alto Asesinato en Villa Tunari

24ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Prevenga tragedias: Lo que debe saber para protegerse mientras continúen las lluvias

Conozca algunas de las recomendaciones de seguridad vital ante el pronóstico de nuevas precipitaciones y suelos saturados.

Ximena Rodriguez

09/03/2026 20:24

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

Ante el pronóstico de que las lluvias persistirán, las autoridades instan a la población a evitar estacionar vehículos bajo árboles frondosos o gigantografías. Estas medidas buscan prevenir tragedias similares a los cuatro incidentes recientes, donde árboles colapsaron sobre viviendas y motorizados.

Para el sector de la construcción civil, es obligatorio el uso de casco, líneas de vida, guantes y botines dieléctricos para mitigar riesgos eléctricos y caídas. El cumplimiento estricto de estas normas de seguridad es vital mientras el terreno y las estructuras se mantengan inestables por la humedad.

Además de recomendar lo anteriormente mencionado, el Tte. Rafael Abasto informó: “Durante esta jornada hemos atendido cuatro incidentes, los cuales eran árboles caídos, uno sobre un vehículo, el otro sobre vivienda y el otro obstruyendo la vía pública”. Las brigadas operativas se mantienen en alerta para despejar las rutas principales de la ciudad.

Asimismo, se desplazó una unidad de análisis de riesgo al distrito 13 tras reportarse tres manzanos completamente inundados por el temporal. Las unidades municipales ya coordinan la limpieza intensiva de canales para garantizar que el flujo del agua no afecte a más familias.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD