¡Atención! Pronostican lluvias y tormentas eléctricas en Santa Cruz: conozca qué días serán los más intensos

En la penúltima semana de diciembre, cuando la población se prepara para celebrar la Noche Buena y diversas festividades de fin de año, el pronóstico del tiempo trae una advertencia importante para el departamento de Santa Cruz. Según especialistas, la atmósfera se mantendrá inestable y dinámica, con lluvias y tormentas eléctricas de intensidad moderada a fuerte.

La meteoróloga Cristina Chirinos explicó que los modelos meteorológicos muestran condiciones adversas principalmente para el martes y miércoles, jornadas en las que se espera el mayor impacto de las precipitaciones.

La meteoróloga Cristina Chirinos en entrevista con El Mañanero. FOTO: Red Uno Digital.

“Esta semana la atmósfera va a estar inestable. Se esperan lluvias y tormentas eléctricas de intensidad moderada a fuerte, sobre todo el martes y miércoles”, señaló.

De acuerdo con la experta, ya desde hoy se registran precipitaciones de corta duración; sin embargo, el panorama se intensificará en las próximas horas. Las lluvias no solo afectarán a la ciudad de Santa Cruz, sino también al Norte Integrado y la Chiquitania, extendiéndose además al trópico de Cochabamba, Beni, Pando y el norte del departamento de La Paz.

Chirinos detalló que se prevén acumulados de entre 50 y 80 milímetros, valores considerados de intensidad moderada a fuerte para esta época del año. “Ochenta milímetros equivalen a 80 litros de agua por metro cuadrado”, explicó, remarcando la magnitud de las precipitaciones.

Uno de los principales riesgos está relacionado con la saturación de los suelos, que ya no tienen capacidad de absorción tras las lluvias registradas en meses anteriores. Esta situación incrementa la probabilidad de escurrimientos y ascenso en el nivel de los ríos, incluso en zonas donde no esté lloviendo directamente.

“Cuando llueve en la cuenca alta, el agua escurre y puede provocar crecidas río abajo. Por eso debemos estar atentos”, advirtió.

La meteoróloga recordó que septiembre, octubre y noviembre ya superaron los valores normales de precipitación en Santa Cruz, y diciembre podría seguir la misma tendencia, tomando en cuenta que junto con enero es uno de los meses más lluviosos del año.

Finalmente, Chirinos explicó que, con el ingreso oficial al verano astronómico, se incrementa el aporte de aire cálido y húmedo asociado a la denominada Alta de Bolivia, un sistema que favorece la nubosidad, las altas temperaturas y las lluvias, sin la presencia de frentes fríos.

