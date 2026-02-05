“No podrá caminar ni hablar”: adolescente sigue en estado crítico tras pelea de sparring

El adolescente de 15 años que resultó gravemente herido durante una práctica de combate en un gimnasio de la zona del Plan Tres Mil continúa en estado crítico este jueves, según el último parte médico brindado por la clínica donde permanece internado.

El menor, identificado con las iniciales Ángel R.N., cursa su quinto día de internación tras haber sido sometido a una craneotomía descompresiva y a la evacuación de un hematoma cerebral. De acuerdo con el médico tratante, Santiago Ramírez, una tomografía reciente evidenció un edema cerebral extenso y también una isquemia cerebral de gran magnitud.

“El paciente tiene un pronóstico muy reservado y estamos a la evaluación de estos días para ver si baja el edema”, explicó el especialista.

Consultado sobre una posible mejoría, Ramírez fue claro: “No, ninguna. Está con una evolución estacionaria. Estamos a la espera de que desinflame el cerebro y de aquí a unos 3, 4 o 5 días podremos evaluar si baja el edema”.

El profesional detalló que la inflamación cerebral afecta principalmente el hemisferio izquierdo, lo que podría dejar secuelas neurológicas severas.

“Entre los pronósticos son muy graves. Posiblemente no va a poder caminar y tal vez no va a poder hablar”, señaló.

Actualmente, el adolescente permanece entubado y bajo sedación inducida, lo que impide realizar una evaluación neurológica completa. Sin embargo, el equipo médico prevé reducir momentáneamente la sedación en las próximas horas para observar la respuesta de reflejos.

El hecho ocurrió el 31 de enero, cuando el menor participaba en un sparring con un joven de 25 años dentro de un gimnasio. Desde entonces, su estado de salud mantiene en vilo a su familia.

Las próximas jornadas serán determinantes para evaluar la evolución del daño cerebral y las posibles secuelas que podría enfrentar el adolescente.

Mira la programación en Red Uno Play