Le quitó la vida a golpes y huyó: identifican y buscan al sospechoso por la muerte de Luana en Cochabamba

La Fiscalía de Cochabamba investiga un nuevo caso de feminicidio ocurrido en un hostal de la zona norte de la ciudad, donde fue hallado el cuerpo sin vida de Luana Natalia Tellez Rocha, de 30 años. El principal sospechoso es su pareja sentimental, Leonardo Olivera Barbosa, de 30 a 35 años, quien actualmente se encuentra prófugo.

El fiscal departamental, Osvaldo Tejerina, informó que el hecho dejó en la orfandad a un menor de edad, hijo de la víctima, y aseguró que se activaron operativos para dar con el paradero del presunto autor.

“Producto de este brutal hecho de feminicidio queda un menor de edad en la orfandad. El Ministerio Público lleva adelante todas las acciones pertinentes para aprehender a este sujeto y ponerlo ante las autoridades competentes”, señaló.

Según las investigaciones preliminares, la víctima y el sospechoso mantenían una relación sentimental desde hace aproximadamente 90 días e incluso habrían hablado de contraer matrimonio, situación a la que la madre de la mujer se habría opuesto. Sin embargo, las autoridades confirmaron que el caso es investigado como feminicidio.

El hecho se conoció luego de que el propietario del hostal ingresara al ambiente alquilado por el sospechoso, tras no obtener respuesta a reiteradas llamadas telefónicas. En el lugar encontró el cuerpo de la mujer ensangrentado y cubierto con frazadas.

El análisis médico forense determinó que la muerte fue causada por golpes, sin que se hallaran objetos que hubieran provocado las lesiones, lo que evidencia un alto grado de violencia.

“Se realizan verificaciones para establecer si el sospechoso cuenta con antecedentes penales, tanto en el país como en el exterior, a través de Interpol, ya que su identidad se encuentra plenamente corroborada”, añadió.

La Fiscalía confirmó que este caso constituye el segundo feminicidio registrado en Cochabamba en lo que va del año. Las imágenes del presunto autor serán difundidas para que la población pueda colaborar con información que permita su captura, mientras se coordinan acciones con Migración para evitar su salida del país.



Mira la programación en Red Uno Play