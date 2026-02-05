Vendían ranas gigantes del Titicaca como “plato gourmet”: rescatan 26 ejemplares

La Fiscalía y la Policía Forestal de Bolivia rescataron a 26 ranas gigantes del lago Titicaca, una especie en peligro de extinción, que eran ofrecidas como comida "gourmet" en restaurantes en una localidad rural de La Paz.

La intervención se efectuó en la localidad de Huatajata, situada a orillas del lago Titicaca, que comparten Bolivia y Perú, a unos 82 kilómetros de la ciudad de La Paz.

El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Tórrez, explicó a los medios que en esta jornada se ejecutaron "tres mandamientos de allanamiento" en Huatajata, "donde se tenía conocimiento de que restaurantes comercializaban ancas de rana", específicamente de ranas gigantes del lago Titicaca "para el consumo".

Tórrez precisó que "en los tres allanamientos se ha encontrado 27 especímenes de rana gigante", 26 de ellos vivos y uno muerto.

"Estas ranas se encuentran catalogadas como anfibios en peligro crítico, según el Libro Rojo de Animales Vertebrados de Bolivia, es decir, que se encuentran en peligro de extinción", sostuvo.

En el operativo, que se realizó con agentes de la Policía Forestal y Preservación del Medio Ambiente (Pofoma), fueron detenidas tres personas, dos mujeres y un hombre, quienes "van a ser procesados por el delito de tráfico ilegal de vida silvestre", que en el país tiene una sanción de tres a ocho años de cárcel, indicó el fiscal.

También señaló que en las próximas horas el Ministerio Público presentará la imputación formal contra los detenidos y que se pedirá para ellos "la aplicación de medidas cautelares".

Por su parte, el director departamental de Pofoma en La Paz, coronel Marco Antonio Azeñas, explicó que se inició la investigación tras conocer sobre "el consumo y el ofrecimiento del plato gourmet de ancas de rana" y que mediante labores de inteligencia se pudo detectar algunos lugares donde se hacían estas ofertas.

Los animales fueron llevados a un lugar de resguardo donde se evaluará su estado y se verá si es posible devolverlos a su hábitat, o si deberán permanecer en un centro de custodia de fauna silvestre.

Esta especie emblemática (Telmatobius culeus) es considerada la rana acuática más grande del mundo y puede estar presente en profundidades de cien metros, con su piel suave y holgada en forma de saco con pliegues que le permiten respirar en aguas que están a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar.

Algunas de las amenazas que enfrenta son la contaminación del lago Titicaca, su uso como amuleto o su preparación en jugos o en platos considerados exóticos, entre otras.

El lago Titicaca tiene una extensión de más de 8.500 kilómetros cuadrados, sirve de frontera natural entre Bolivia y Perú y es uno de los atractivos turísticos de ambos países.

