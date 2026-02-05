Vendían ranas gigantes del Titicaca como “plato gourmet”: rescatan 26 ejemplares

Escuchar esta nota
La Fiscalía y la Policía Forestal de Bolivia rescataron a 26 ranas gigantes del lago Titicaca, una especie en peligro de extinción, que eran ofrecidas como comida "gourmet" en restaurantes en una localidad rural de La Paz.
El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Tórrez, explicó a los medios que en esta jornada se ejecutaron "tres mandamientos de allanamiento" en Huatajata, "donde se tenía conocimiento de que restaurantes comercializaban ancas de rana", específicamente de ranas gigantes del lago Titicaca "para el consumo".
"Estas ranas se encuentran catalogadas como anfibios en peligro crítico, según el Libro Rojo de Animales Vertebrados de Bolivia, es decir, que se encuentran en peligro de extinción", sostuvo.
También señaló que en las próximas horas el Ministerio Público presentará la imputación formal contra los detenidos y que se pedirá para ellos "la aplicación de medidas cautelares".
Por su parte, el director departamental de Pofoma en La Paz, coronel Marco Antonio Azeñas, explicó que se inició la investigación tras conocer sobre "el consumo y el ofrecimiento del plato gourmet de ancas de rana" y que mediante labores de inteligencia se pudo detectar algunos lugares donde se hacían estas ofertas.
Los animales fueron llevados a un lugar de resguardo donde se evaluará su estado y se verá si es posible devolverlos a su hábitat, o si deberán permanecer en un centro de custodia de fauna silvestre.
Algunas de las amenazas que enfrenta son la contaminación del lago Titicaca, su uso como amuleto o su preparación en jugos o en platos considerados exóticos, entre otras.
El lago Titicaca tiene una extensión de más de 8.500 kilómetros cuadrados, sirve de frontera natural entre Bolivia y Perú y es uno de los atractivos turísticos de ambos países.
