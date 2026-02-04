Momentos de angustia: rescatan a mujer que ingresó a laguna con reptiles en Santa Cruz

La mañana de este miércoles se vivieron escenas de alta tensión en el parque Laguna Palma Verde, en el departamento de Santa Cruz, cuando una mujer cruzó las vallas de seguridad e ingresó a la laguna, un área donde habitan lagartos y caimanes.

Según testigos, la mujer avanzó varios metros dentro del agua pese al evidente peligro. La rápida intervención de los guardias de seguridad del parque evitó una posible tragedia, ya que lograron sacarla antes de que alguno de los reptiles se acercara.

Personas que presenciaron el hecho señalaron que la mujer se encontraba en un estado de profunda alteración emocional. Entre lágrimas y visiblemente afectada, repetía frases que llamaron la atención de quienes estaban en el lugar.

En un video grabado por testigos se le escucha decir: “Mi niño hermoso… y su papá me ha hecho toda la culpa a mí… y a mí”, mientras permanecía dentro de la laguna.

Durante el rescate, también se oyeron gritos de advertencia por parte de las personas que observaban la escena desde la orilla.

En otra grabación se escucha a un hombre alertar con insistencia sobre la presencia de los animales: “Ahí está, ahí está el cocodrilo… ¡ahí está el cocodrilo! Mira, te va a morder.”

La situación generó angustia entre los visitantes del parque, quienes temían que la mujer fuera alcanzada por uno de los reptiles. Finalmente, los guardias lograron retirarla del agua y ponerla a salvo.

Hasta el momento, las circunstancias que la llevaron a ingresar a la laguna no han sido esclarecidas. Tampoco se ha brindado un informe oficial sobre su estado de salud tras el rescate ni sobre el contexto de sus declaraciones.

