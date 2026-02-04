¿Quién repite el año? Educación plantea nuevos criterios de evaluación

El Viceministerio de Educación trabaja en un nuevo reglamento de evaluación que permitirá a un consejo de profesores analizar el desempeño de los estudiantes que no alcancen el promedio mínimo de 51 puntos.

El objetivo es garantizar decisiones más justas, transparentes y fundamentadas sobre la posible repetición de curso.

Cómo funciona actualmente

En el sistema vigente:

En primaria, los estudiantes no pueden reprobar el año.

En secundaria, pueden perder la gestión si reprueban alguna materia.

Sin embargo, el actual modelo exige a los docentes presentar numerosos informes y documentos para justificar una reprobación, lo que genera procesos largos, complejos y, en muchos casos, aprobaciones sin una evaluación real.

Lo que dice Educación

El viceministro de Educación Regular, Juan Carlos Pimentel, explicó que el anterior método dejaba espacio para interpretaciones y generaba dificultades para los maestros.

“Muchos docentes preferían no aplazar a los estudiantes para evitar conflictos con los padres”, señaló.

Nuevo consejo evaluador

Con la nueva normativa, se conformará un consejo integrado por:

- El director de la unidad educativa

- Los maestros del aula

Este equipo evaluará de manera integral el rendimiento académico, el compromiso y la participación del estudiante antes de tomar una decisión.

Seguimiento permanente

Cada docente deberá registrar:

Actividades

Evaluaciones

Avances y dificultades

Todo quedará anotado en un cuaderno de seguimiento, lo que permitirá respaldar las decisiones con evidencia objetiva.

Menos burocracia, más transparencia

Según el Viceministerio, el nuevo sistema busca:

Reducir trámites innecesarios

Evitar aprobaciones injustificadas

Respaldar a los docentes

Garantizar equidad en la evaluación

La propuesta aún está en proceso de elaboración y será aplicada una vez sea oficialmente aprobada.

