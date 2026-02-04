Presidente destaca baja del riesgo país y fortalecimiento económico

El presidente Rodrigo Paz aseguró este miércoles que la estabilidad económica alcanzada en el país en un periodo de tres meses fue posible gracias a la madurez del pueblo boliviano, a la que calificó como un factor clave para sostener este proceso.

“Muchos en el mundo están diciendo qué pasó, cuál es el milagro boliviano de esta transformación de la economía y este nuevo camino, este nuevo proyecto nacional que se está construyendo. Pues en tres meses ese milagro solo se ha dado porque hay un pueblo maduro que entiende que la estabilidad es un bien público”, afirmó.

Las declaraciones fueron realizadas durante el acto de entrega de un tomógrafo al Hospital Obrero de Tarija, donde el mandatario hizo un balance de los primeros meses de su gestión.

Caída del riesgo país

Paz recordó que hace cuatro meses Bolivia registraba un riesgo país cercano a los 2.000 puntos, mientras que actualmente —según indicó— se sitúa alrededor de los 600 puntos.

El presidente comparó este resultado con la experiencia de Argentina, señalando que ese país necesitó dos años para alcanzar niveles similares.

Ahorro y reservas

Según el mandatario, en este corto periodo el Estado logró ahorrar más de 400 millones de dólares, además de registrar un incremento en las reservas internacionales, una reducción en el valor del dólar y la libre importación de tecnología.

"Hoy día el dólar ha bajado de tal manera que comprar tecnología ya no nos sale tan caro. Hoy día el dólar está en la media, entre nueve para arriba o para abajo, quiere decir que con menos bolivianos podemos comprar mejor tecnología", resaltó.

Afirmó que estos avances responden a un nuevo enfoque económico y a la responsabilidad social de la población frente a las medidas adoptadas.

Mira la programación en Red Uno Play