Salud

Salud lanza campaña nacional para detección temprana del cáncer

La campaña “Tu cuerpo habla” busca ampliar el tamizaje y la detección temprana del cáncer en todo el país, con atención gratuita en el SUS.

Red Uno de Bolivia

04/02/2026 11:49

Foto: Lanzamiento de la campaña. APG
Bolivia

El Ministerio de Salud y Deportes lanzó la Campaña de Prevención y Detección Temprana del Cáncer, denominada “Tu cuerpo habla, escúchalo a tiempo”, con el objetivo de promover la detección oportuna de esta enfermedad en la población boliviana.

Se prevé el despliegue de más de 4.000 profesionales en salud, con el fin de garantizar la cobertura, tanto en áreas urbanas como rurales del país. Asimismo, se dispondrá de insumos médicos necesarios para asegurar una atención integral en los establecimientos de salud.

La campaña tiene como meta lograr un incremento sustancial en la cobertura de tamizaje, priorizando la prevención y detección temprana del cáncer de cuello uterino, cáncer de mama y cáncer de próstata; así como la detección temprana de leucemia infantil.

La estrategia está enfocada en fortalecer las acciones de promoción y prevención del cáncer desde el primer nivel de atención mediante un adecuado proceso de tamizaje y diagnóstico oportuno.

La campaña se desarrollará en dos fases: la primera se llevará a cabo en febrero, mientras que la segunda fase se extenderá desde marzo hasta diciembre.

La población boliviana adscrita al Sistema Único de Salud (SUS) podrá acudir a los centros de primer nivel de atención, portando su cédula de identidad.

Las atenciones médicas de promoción y prevención incluyen también la vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) para niñas de 10 a 14 años y niños de 10 años; pruebas de tamizaje como Test diagnóstico de VPH, Papanicolaou (PAP), Examen Clínico de Mama, PSA (Antígeno Prostático Específico), además de ecografías mamarias, mastografías, biopsias y tratamiento oncológico, de acuerdo con la evaluación médica correspondiente.

