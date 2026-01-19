Trabajadores en salud retoman medidas y pacientes quedan sin atención en Santa Cruz

La incertidumbre vuelve a instalarse en los hospitales y centros de salud de Santa Cruz. Desde este lunes 19 de enero, los trabajadores en salud asumieron cuatro nuevos días de paro, en reclamo a la Gobernación y la Alcaldía municipal por el incumplimiento en el pago de sueldos atrasados.

La medida de presión se extenderá hasta el jueves 22 de enero. Sin embargo, debido a que el viernes 23 es feriado nacional, la atención médica regular recién se retomaría el lunes 26 de enero, profundizando la afectación a la población.

Este nuevo paro se suma al que el sector ya cumplió durante la semana pasada, cuando mantuvo una huelga de 96 horas entre el martes 13 y el viernes 16 de enero, sin que hasta ahora se haya logrado una solución definitiva al conflicto.

Pacientes, los más golpeados

Mientras el conflicto se prolonga, los pacientes vuelven a ser los más perjudicados. Decenas de personas que acuden a los centros de salud se encuentran con puertas cerradas, consultas suspendidas y trámites que deben ser reprogramados, con el riesgo de que su estado de salud se agrave.

“Sigue el paro, ya vine el viernes y sigue el paro. Mi papel se vence, vine a reprogramar, pero ahora no hay atención”, relató con preocupación una mujer de la tercera edad que llegó hasta el hospital San Juan de Dios, reflejando la frustración y el desgaste de quienes dependen del sistema público.

Huelga de hambre y más medidas

El conflicto también se ha radicalizado. Veintiún trabajadores en salud continúan con una huelga de hambre, que este sábado cumple su décimo día, en demanda de una respuesta concreta de las autoridades.

A este panorama se suma el anuncio de los médicos afiliados a la Federación de Sindicatos de Ramas Médicas de Salud Pública (Fesirmes), quienes confirmaron un paro de 48 horas para los días lunes y martes.

Reclamos

Desde la Alcaldía municipal se había informado días atrás que el pago de salarios estaba en proceso de regularización. No obstante, representantes del sector salud aseguraron que hasta el viernes no se había cumplido con lo prometido, motivo por el cual las medidas de presión continúan.

Mientras tanto, la población espera respuestas urgentes, en un escenario donde la falta de atención médica se convierte en una preocupación diaria.

Mira la programación en Red Uno Play