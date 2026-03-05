Sedes confirma primer caso de leishmaniasis en Oruro y evalúa un segundo paciente

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Oruro confirmó el primer caso positivo de leishmaniasis cutánea en lo que va del año, además de un segundo caso que aún se encuentra en evaluación.

De acuerdo con el reporte oficial, el caso confirmado corresponde a un hombre de 60 años. Las autoridades señalaron que se trata de un caso importado, ya que el paciente habría viajado meses atrás a la región de Cajuata, donde presuntamente fue picado por diversos insectos.

Según el informe médico, el hombre presentaba una herida en la piel que no cicatrizó durante aproximadamente dos meses. Tras acudir a un centro de salud y someterse a estudios de laboratorio, se confirmó que se trataba de leishmaniasis cutánea.

Ante el diagnóstico, el Sedes gestionó los medicamentos necesarios para iniciar el tratamiento correspondiente. El paciente recibirá ampollas durante 20 días, un tratamiento proporcionado por el Ministerio de Salud.

Las autoridades sanitarias recordaron que la leishmaniasis es una enfermedad transmitida por la picadura de insectos en zonas tropicales y recomendaron tomar medidas de prevención al viajar a regiones donde existe presencia de este vector.

Mira la programación en Red Uno Play