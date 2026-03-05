YPFB aplicará aditivos al combustible en dos etapas para mejorar calidad de combustible

El vicepresidente nacional de Operaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Sebastián Daroca, informó que la estatal petrolera inició un proceso de aditivación de la gasolina que se aplicará en dos etapas con el objetivo de mejorar la calidad del combustible y optimizar el funcionamiento de los motores del parque automotor en el país.

La primera etapa del plan tendrá una duración aproximada de tres semanas y contempla la incorporación de una dosis mayor de aditivos con el objetivo de limpiar los sistemas de combustión y los motores de los vehículos, detalló.

Posteriormente, se pasará a una segunda etapa en la que esta tecnología se incorporará de forma permanente en la gasolina, aunque en niveles menores, con la finalidad de mantener los motores limpios y mejorar el rendimiento del combustible, puntualizó.

Asimismo, precisó que la reciente demora en la distribución del combustible se debe a un tema operativo relacionado con la incorporación de los aditivos en los tanques de almacenamiento. Este proceso requiere un tiempo de reacción antes de iniciar el despacho, lo que provocó retrasos temporales en la entrega a las estaciones de servicio.

Daroca aseguró que Bolivia cuenta con suficiente combustible y que no se trata de un problema de desabastecimiento, sino de un ajuste técnico para mejorar el producto.

Añadió que desde la noche del miércoles comenzaron a salir las primeras cisternas con gasolina aditivada y que durante la jornada se intensificó el despacho para normalizar la distribución.

Según Daroca, esta medida forma parte de un paquete de acciones que busca modernizar la calidad de los combustibles en el país y acompañar el crecimiento y la modernización del parque automotor, incorporando tecnologías que antes no se utilizaban en Bolivia.

