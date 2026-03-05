Aditivos en la gasolina generan debate entre transportistas y mecánicos

La decisión de incorporar aditivos a la gasolina ha generado posiciones encontradas entre distintos sectores, en medio de la susceptibilidad por la calidad del combustible y las filas que aún se registran en algunos surtidores. Desde el transporte consideran que añadir componentes no es la solución de fondo.

“En el puerto hay muchos tipos de gasolina: hay uno malo, uno término medio y uno bueno. Que traigan la mejor gasolina y el asunto solucionado”, señaló Lucio Gómez, secretario ejecutivo de la Confederación de Choferes de Bolivia.

Agregó que, tras el levantamiento de la subvención, no existiría justificación para mezclar aditivos en lugar de importar carburante de mayor calidad.

Señaló que los choferes también expresaron dudas sobre la transparencia en la información.

“Si están queriendo hacer ingresar combustible de mala calidad y taparlo con aditivos, están equivocados”, advirtió Gómez.

Por su parte, expertos en mecánica y talleres automotrices tienen una visión más técnica sobre el tema. Explican que los aditivos cumplen principalmente una función preventiva.

“Los aditivos ayudan con la finalidad de mantener el motor, mejorar el rendimiento y cuidar ciertos componentes”, detalló el mecánico David Quisbert, aunque remarcó que no son una solución mágica para motores que ya presentan daños.

Desde el sector comercial, vendedores de productos automotrices confirmaron que la demanda de aditivos se disparó desde que comenzó la problemática del combustible.

“Se vende el triple o hasta cuatro veces más que antes”, afirmó Henry Loncmer, propietario de venta de insumos.

Sin embargo, recomendó que el Gobierno informe claramente qué tipo de aditivo se está incorporando, para evitar una doble dosificación por parte de los conductores.

Mira la programación en Red Uno Play