¿Quiénes recibirán más de Bs 700 de aumento en sus rentas desde abril?

Al menos ocho de cada diez jubilados del Sistema de Reparto recibirán un aumento mensual superior a Bs 700 desde abril, según el Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), como parte del ajuste anual de rentas correspondiente a la gestión 2026.

La medida alcanzará a más de 68.500 rentistas y derechohabientes en todo el país y aplicará un criterio de incremento progresivo, que otorga mayores aumentos a quienes perciben las rentas más bajas.

De acuerdo con el SENASIR, los incrementos irán desde Bs 755 para los jubilados con ingresos más bajos hasta Bs 283 para quienes reciben montos más altos. Con este sistema, se busca priorizar a los sectores más vulnerables y mantener un equilibrio en la distribución de los recursos.

El ajuste se calcula en base a la variación anual de la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV), que registró un incremento de 18,12% entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025.

La entidad también precisó que el aumento será incluido en la planilla de marzo, que se pagará en abril. En ese mismo desembolso se incorporará el retroactivo correspondiente a enero y febrero, lo que permitirá que los beneficiarios reciban el reajuste completo desde el inicio de la gestión.

En la práctica, los jubilados que accedan a un incremento cercano a Bs 700 mensuales podrían recibir en abril alrededor de Bs 2.100 adicionales, sumando el retroactivo de los primeros meses del año.

Con esta medida, el Estado busca proteger el poder adquisitivo de los jubilados y garantizar la sostenibilidad del Sistema de Reparto.

Para cualquier consulta, el SENASIR habilitó la línea de WhatsApp (71532879) con el fin de brindar asistencia directa a los interesados.

