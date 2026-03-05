Esto es lo que se sabe hasta ahora del ataque a un colombiano en Cochabamba

El ciudadano colombiano de 63 años que resultó herido en una balacera registrada en la zona norte de la ciudad de Cochabamba fue dado de alta de una clínica privada la tarde de este jueves y posteriormente trasladado por la Policía para continuar con las investigaciones del caso.

El médico de turno informó que el paciente ingresó alrededor de las 11:30 con antecedentes de haber sufrido aparentemente un asalto. Tras la revisión médica, se determinó que no presentaba heridas de gravedad ni impactos de bala, sino lesiones superficiales y escoriaciones.

“Llegó con pequeñas heridas en el quinto dedo de la mano y en la cabeza, superficiales, aparentemente secundarias a disparos de arma de fuego. No tenía heridas de bala y su vida no corría peligro”, explicó.

Aunque inicialmente se recomendó que el hombre permanezca en observación, las autoridades policiales dispusieron su traslado para que sea evaluado por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) y posteriormente brinde su declaración ante los investigadores.

Tras recibir el alta médica, el ciudadano salió caminando de la clínica y fue conducido hasta dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de la laguna Alalay, donde se iniciaron los interrogatorios para esclarecer lo ocurrido.

De acuerdo con su primera versión, el colombiano aseguró que no conoce a los sujetos que lo atacaron.

Antecedentes del ataque

El hecho ocurrió en la calle Man Césped, en la zona de Cala Cala, donde cámaras de vigilancia captaron el momento del ataque. En las imágenes se observa que la víctima caminaba por la vereda cuando uno de los agresores se aproxima por detrás y comienza a disparar.

Según datos preliminares, dos sujetos a bordo de una motocicleta participaron en el hecho. Uno de ellos descendió del vehículo para efectuar los disparos, mientras su cómplice permanecía esperando para facilitar la fuga.

Tras el ataque, ambos escaparon en la motocicleta por una calle cercana, mientras la Policía activó operativos de búsqueda para identificar y capturar a los presuntos responsables, quienes serían sicarios también de nacionalidad colombiana, según las primeras hipótesis investigativas.



Mira la programación en Red Uno Play