“No vamos a ceder ni un milímetro”: Gobierno inicia erradicación de coca excedentaria en el trópico de Cochabamba

El ministro de Gobierno, Antonio Oviedo, dio inicio este jueves a las tareas de erradicación de cultivos excedentarios de hoja de coca en el municipio de Chimoré, en el trópico de Cochabamba, y aseguró que el Gobierno enfrentará al narcotráfico “con toda su fuerza”.

Durante el acto, la autoridad convocó a los productores cocaleros a trabajar de manera conjunta para controlar la expansión de los cultivos y fortalecer las acciones contra el narcotráfico.

Oviedo explicó que, si bien históricamente Bolivia registró alrededor de 12.000 hectáreas de cultivos de coca, en los últimos años la cifra se incrementó a 22.000 hectáreas. Sin embargo, señaló que mediciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estiman que actualmente existirían cerca de 40.000 hectáreas.

“Esto no es bueno para el país, no es bueno para la sociedad ni para todos los bolivianos y bolivianas que vivimos aquí”, afirmó.

De acuerdo con el Informe de Monitoreo de Cultivos de Coca 2024 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Bolivia registró aproximadamente 34.000 hectáreas cultivadas, lo que representa un incremento del 10% respecto a 2023, reflejando una expansión significativa de las plantaciones.

El mismo informe señala que durante la gestión 2024 se logró erradicar 10.001 hectáreas de cultivos de coca.

El ministro también planteó la necesidad de impulsar nuevas alternativas de desarrollo en el trópico, como el turismo y el deporte, para fortalecer la economía regional.

“Debemos innovar en las tareas que tiene que asumir nuestra patria en estos sectores. El trópico puede convertirse en un polo de desarrollo turístico de gran calidad. Hay regiones muy bellas que debemos aprovechar para que más personas visiten el país”, sostuvo.

Asimismo, subrayó la importancia de proteger al personal que participa en las labores de control y erradicación.

“Debemos trabajar con el sector cocalero para controlar los objetivos de la hoja de coca, cuidando también a nuestros hermanos de las Fuerzas Armadas y a nuestros camaradas de la Policía, para que no haya bajas ni enfrentamientos entre bolivianos”, afirmó.

Oviedo reiteró que el Gobierno impulsará una lucha frontal contra el narcotráfico y aseguró que no se permitirá la expansión de esta actividad en el país.

“Vamos a enfrentar el narcotráfico con toda nuestra fuerza, con toda nuestra ingeniería y con la institucionalidad del Estado. No vamos a ceder ni un mínimo para que continúe expandiéndose”, declaró.

Finalmente, la autoridad aclaró que estas acciones no buscan estigmatizar al trópico de Cochabamba, una de las principales regiones productoras de coca junto con los Yungas de La Paz, sino trabajar en consenso para reducir los cultivos excedentarios.

“Con esto no queremos estigmatizar al trópico, porque el narcotráfico existe en varias regiones del país. Pero aquí hay una producción importante y por eso se ha realizado simbólicamente este acto”, concluyó.

