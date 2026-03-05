Defensoría descarta maltrato en familia de los cinco niños hallados sin vida en Sacaba

Las valoraciones sociales realizadas por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia no encontraron indicios de maltrato o descuido infantil en la familia de los cinco niños que fueron hallados sin vida junto a su madre en la comunidad de Inca Rancho, en el municipio de Sacaba.

El jefe de Género Generacional del municipio de Sacaba, David López, informó que las evaluaciones se realizaron en cumplimiento a requerimientos del Ministerio Público, con el objetivo de conocer el entorno en el que vivían los menores.

“Nos hemos constituido en la unidad educativa para entrevistar al plantel docente y al director. No hay información que pueda deducir que existía algún tipo de maltrato o descuido infantil por parte de los progenitores”, explicó.

Según la información proporcionada por los profesores, los niños asistían regularmente a clases y no presentaban señales de abandono o violencia. López señaló que los padres mostraban responsabilidad en el acompañamiento educativo de sus hijos.

“Excepcionalmente faltaban a la escuela, pero los profesores no advirtieron signos de maltrato ni abandono”, añadió.

Ante la magnitud del caso, el funcionario dijo que es fundamental realizar una autopsia psicológica para comprender las posibles motivaciones que llevaron a la madre a tomar la decisión que derivó en la tragedia.

“Es importante realizar una autopsia psicológica al entorno de la progenitora para tener mayor certeza sobre la motivación o el nexo causal que la llevó a tomar esa decisión”, indicó.

De acuerdo con la información recabada, en 2023 los padres acudieron a la Defensoría de la Niñez del Distrito 4 de Sacaba para solicitar apoyo en la obtención de certificados de nacimiento para la madre y dos de sus hijos. Ese sería el único antecedente de contacto con esta institución.

Acompañamiento psicológico

Tras conocerse el hecho, la Alcaldía de Sacaba dispuso la activación de un protocolo de contención psicológica para el padre de familia, quien fue quien encontró a su esposa e hijos sin vida.

“El padre está bastante afectado y en estado de shock por esta terrible pérdida. Un psicólogo está realizando el acompañamiento y se continuará con este trabajo para que pueda atravesar el proceso de duelo”, mencionó López.

También señaló la importancia de fortalecer las acciones de prevención en casos de infanticidio, especialmente en familias en situación de vulnerabilidad. Indicó que desde el municipio se realizan campañas y trabajo preventivo en unidades educativas y barrios.

Asimismo, recomendó a las familias estar atentas a señales que puedan indicar problemas emocionales o psicológicos, como el aislamiento, la introversión o la dificultad para comunicarse, para buscar ayuda a tiempo en el Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) o en la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.

Antecedentes

La tragedia ocurrió la noche del martes, alrededor de las 20:00, en una vivienda de la zona de Inca Rancho, en el municipio de Sacaba, lo que generó profunda conmoción en Cochabamba.

Según el informe oficial, el padre de familia llegó al domicilio y encontró a su esposa, de 31 años, y a sus cinco hijos sin signos vitales. Las víctimas fueron identificadas como Noelia (9), Estrella (7), Rodrigo (5), César (2) y una bebé de tres meses. El caso fue catalogado por las autoridades como un presunto múltiple infanticidio seguido de suicidio.

