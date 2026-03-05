Consternación en Cochabamba: Estos son los delitos investigados tras la tragedia en Sacaba

El Ministerio Público inició una investigación por los delitos de infanticidio, homicidio y suicidio tras la trágica muerte de cinco menores de edad y su madre en la zona de Inca Rancho, municipio de Sacaba, en Cochabamba.

El fiscal departamental Osvaldo Tejerina informó que la Fiscalía tomó conocimiento del hecho la noche del martes, alrededor de las 20:20, cuando se reportó el hallazgo de los cuerpos en un domicilio.

En el lugar, los investigadores encontraron cinco menores sin vida, quienes estaban recostados sobre colchones y cubiertos con una frazada. También se halló el cuerpo de una mujer de 33 años, madre de los niños, quien habría fallecido por asfixia mecánica.

Ante este escenario, el Ministerio Público activó de inmediato los protocolos de investigación por delitos contra la vida, con la participación del equipo multidisciplinario del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), que realizó el levantamiento legal de los cadáveres y la recolección de indicios en el lugar.

Durante la intervención se secuestraron dos sustancias líquidas, identificadas preliminarmente como agua de canela y tojorí, que serán sometidas a análisis pericial para determinar si contenían alguna sustancia tóxica que habría provocado la muerte de los menores.

La principal hipótesis apunta a esclarecer si los niños ingirieron una sustancia nociva, mientras que la madre habría fallecido posteriormente por asfixia.

El fiscal Tejerina confirmó que el caso ya fue formalmente abierto por delitos graves contra la vida.

“El Ministerio Público ha aperturado la investigación por los delitos de infanticidio, homicidio y suicidio”, señaló la autoridad fiscal.

Asimismo, explicó que se realizarán pericias toxicológicas y psicológicas post mortem al padre de los menores para establecer con precisión las circunstancias en las que ocurrió este hecho que ha conmocionado a Cochabamba y al país.

En la investigación también se tomó la declaración informativa del padre de familia, quien señaló que la mujer se encontraba preocupada en los días previos al hecho debido a una deuda de 800 bolivianos por el alquiler de la vivienda.

