¡Atención Bolivia! Irak concentrará desde el 15 de marzo

La selección iraquí pondrá primera desde la próxima semana y esperará por Bolivia o Surinam en el repechaje. 

Martin Suarez Vargas

04/03/2026 12:06

Jugadores de la selección de Irak. Foto: redes sociales.
Irak.

La selección de fútbol de Irak concentrará desde el próximo 15 de marzo en Estados Unidos, según informó la prensa de ese país, a la espera de lo que suceda entre las selecciones de Bolivia y Surinam, que se enfrentarán el 26 de marzo en Monterrey.

De acuerdo con el reporte, el combinado asiático eligió concentrar en Estados Unidos por encima de México, ya que allí reside una numerosa comunidad iraquí. Además, los entrenamientos que realice el equipo serán abiertos para los hinchas que viven en esa parte del país norteamericano.

Por el momento, la selección iraquí no ha disputado ningún partido amistoso previo a la cita del repechaje; sin embargo, desde la dirigencia informaron que gestionarán algún duelo ante un club local antes del encuentro decisivo.

El combinado asiático jugará el 31 de marzo ante el ganador del cruce entre Bolivia y Surinam, programado para el 26 de marzo.

