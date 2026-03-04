"La vida ha sido cruel conmigo": La dura carta de Rodrygo tras quedar fuera del Mundial

Rodrygo Goes publicó una carta emotiva en redes sociales luego de confirmarse que se perderá el Mundial por la lesión que sufrió en la rodilla durante el partido ante Getafe. El atacante señaló que fue uno de los días más duros de su vida.

Corrían los 65 minutos del encuentro entre Real Madrid y Getafe, con el conjunto merengue cayendo 0-1. En una jugada por el sector izquierdo, Rodrygo recibió el balón, intentó hacer un amague y su pierna derecha quedó enganchada al césped, lo que le impidió continuar.

Fue asistido por los médicos del plantel y tuvo que abandonar el campo. Poco después se confirmó la gravedad de la lesión y, con ello, la inesperada noticia: el 10 de la selección brasileña se perderá el Mundial. Tras conocerse el diagnóstico, el jugador escribió un mensaje en sus redes sociales donde expresó el dolor que siente por esta situación.

“Ha sido uno de los peores días de mi vida. Como siempre, tuve miedo de esta lesión...”, comienza la misiva del delantero brasileño, donde reflexiona sobre la difícil situación que atraviesa desde hace un año. “Tal vez la vida ha sido un poco cruel conmigo últimamente... No sé si me lo merezco, pero ¿de qué me puedo quejar? He vivido tantas cosas maravillosas que tampoco me merecía...”. Y añade: “Un gran obstáculo ha surgido en mi vida, en mi carrera, y eso me impide hacer lo que más me gusta por un tiempo. Estoy fuera el resto de la temporada con mi club y fuera de la Copa del Mundo con mi país, un sueño que todo el mundo sabe lo mucho que significa para mí. Y todo lo que me queda es ser fuerte como siempre, eso no es nada nuevo”.

Y concluye:

“¡Gracias a todos por las oraciones, los mensajes y el cariño! Ustedes son muy importantes para mí... Aunque es un momento muy difícil, prometo no detenerme aquí. Creo que todavía tengo muchas cosas increíbles por vivir y hacer feliz a todos los que confían en mí. Es solo un hasta pronto... Dios sigue en el control de todo".

Rodrygo Goes sufrió una rotura del ligamento cruzado en su rodilla derecha durante el partido ante Getafe y estará varios meses fuera de las canchas.

