Autopsia revela cómo murieron la madre y sus cinco hijos, en Sacaba

La directora nacional del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), Ana Katherine Ramírez, informó que la autopsia médico-legal practicada a la madre y sus cinco hijos hallados sin vida en la zona de Inca Rancho determinó las causas exactas del deceso.

Según el informe oficial, la madre, de 31 años identificada como Ana H.T., falleció por anoxia anóxica, compresión cervical extrínseca y asfixia mecánica por ahorcamiento.

En tanto, los niños de nueve, siete, cinco y dos años, además de una bebé de tres meses, murieron por insuficiencia respiratoria aguda, edema agudo de pulmón e intoxicación aguda por sustancia aún no determinada.

La información fue remitida al fiscal asignado al caso, quien continúa con la investigación para esclarecer completamente las circunstancias del hecho.

El hallazgo

La tragedia ocurrió la noche del martes, alrededor de las 20:00, en una vivienda de la zona Inca Rancho, en el municipio de Sacaba, departamento de Cochabamba. El caso generó profunda consternación entre vecinos y autoridades.

De acuerdo con el reporte preliminar, el padre de los menores llegó al domicilio y encontró a su esposa y a sus hijos sin signos vitales. Las víctimas fueron identificadas como Noelia (9), Estrella (7), Rodrigo (5), César (2) y una bebé de tres meses.

En una primera hipótesis, se señaló que la mujer habría suministrado una sustancia fosforada a los niños antes de quitarse la vida. Los cuerpos fueron hallados sobre las camas y un colchón en el dormitorio.

Tras el hallazgo, el hombre fue trasladado a dependencias policiales con fines investigativos, mientras la Policía y el Ministerio Público continúan con las pericias y la recolección de elementos que permitan establecer la secuencia exacta de los hechos.

El caso sigue en investigación.

