Con el rostro desfigurado y cubierto con una frazada quemada: el macabro hallazgo en Sipe Sipe

Un cadáver masculino, de entre 25 y 30 años, fue hallado en circunstancias violentas en la carretera al occidente, a la altura del kilómetro 51, en la jurisdicción de Sipe Sipe. El cuerpo presentaba quemaduras en gran parte de su superficie y múltiples heridas contusas en el rostro y la cabeza.

Según informó el fiscal departamental Osvaldo Tejerina Ríos, el Ministerio Público inició una investigación de oficio por el delito de asesinato.

El cadáver fue encontrado aproximadamente a 20 metros de la vía, entre arbustos, parcialmente cubierto con restos de una frazada quemada. El hallazgo se produjo tras el aviso de un conductor de camión el 28 de febrero, quien alertó sobre la posible presencia de un cuerpo en la zona. Luego de un rastrillaje, el cuerpo fue localizado el 1 de marzo.

El fiscal asignado al caso, Marcelo Villarroel, detalló que la autopsia practicada por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) determinó que la causa de muerte fue traumatismo cráneo encefálico cerrado, con lesión de centros nerviosos superiores y hematoma subdural, además de múltiples golpes. Las quemaduras estaban presentes en distintas partes del cuerpo.

Las autoridades presumen que la víctima fue agredida violentamente y posteriormente abandonada en el lugar, donde intentaron quemar el cuerpo.

El Ministerio Público, en coordinación con la Policía, continúa con las investigaciones para identificar al joven y establecer la identidad del o los responsables del crimen.

