Comité Pro Santa Cruz ofrece al Gobierno agenda de descentralización para enfrentar la crisis

El vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, aseguró que la institución mantiene una postura propositiva frente a la crisis económica que atraviesa el país y reiteró su disposición de trabajar con el gobierno del presidente Rodrigo Paz en una agenda de descentralización y fortalecimiento autonómico.

“Estamos con una visión de construir esta nueva Bolivia, totalmente golpeada, en crisis y con una inflación que viene arrastrándose desde hace años”, manifestó Zambrana, al señalar que la clase política debe permitir el acompañamiento de sectores cívicos y sociales en la búsqueda de soluciones estructurales.

El dirigente sostuvo que la lucha autonómica cruceña ha trascendido lo regional para convertirse en una causa nacional.

“Se volvió una lucha nacional porque congregó voluntades para que haya oportunidades en cada rincón del país”, afirmó.

Zambrana indicó que el Comité trabaja actualmente en la denominada Agenda Cívica 2030, que —según explicó— ya se encuentra en etapa de ejecución. En ese marco, recordó el programa de compensaciones impulsado junto al sector transporte como ejemplo de propuestas técnicas surgidas desde la institucionalidad cívica.

“Tenemos soluciones que la clase política no siempre puede aplicar porque está concentrada en otras prioridades. Nosotros hemos hecho el trabajo técnico y lo ponemos a disposición”, señaló.

El vicepresidente cívico insistió en que la descentralización y la “liberación de las autonomías” son pilares fundamentales para dinamizar la economía regional y enfrentar la crisis.

Desde el Comité Pro Santa Cruz sostienen que el desafío pasa por construir consensos y evitar que las propuestas queden en simples anuncios, advirtiendo que la ciudadanía percibe cuando no existen acciones concretas.

