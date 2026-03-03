TED inicia capacitación de jurados electorales en las 15 provincias de Santa Cruz

Cumpliendo el calendario electoral, este martes 3 de marzo comenzó uno de los principales hitos rumbo a las elecciones subnacionales del 22 de marzo: la capacitación de jurados electorales en las 15 provincias del departamento.

El presidente del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz (TED), Marco Monasterio, informó que la formación en provincias se extenderá hasta el lunes 9 de marzo. Para cubrir las 15 provincias se habilitaron 29 rutas que alcanzarán todos los recintos electorales.

“Hoy están partiendo capacitadores con todo el material. Ellos se van a encargar de explicar el contenido de las maletas electorales, el procedimiento de votación y cómo solucionar conflictos que puedan suscitarse el día de las elecciones”, señaló Monasterio.

La autoridad recordó que los jurados electorales son la máxima autoridad en cada mesa de sufragio y advirtió que existen sanciones económicas para quienes incumplan esta obligación.

“La sanción es del 50% del salario mínimo nacional, es decir Bs 1.660. Recomendamos a los jurados estar presentes temprano, cumplir con sus funciones y, sobre todo, estar atentos el día de la elección para que los resultados sean emitidos con transparencia”, indicó.

