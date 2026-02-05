TEMAS DE HOY:
Estas son las actividades finales del calendario electoral rumbo a las subnacionales del 22 de marzo

El Órgano Electoral informó los plazos pendientes del proceso subnacional, que incluyen reclamos al padrón y sustitución de candidaturas.

Miguel Ángel Roca Villamontes

05/02/2026 9:23

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) publicó las actividades que restan del calendario electoral con miras a las elecciones subnacionales previstas para el 22 de marzo, de acuerdo con el cronograma oficial difundido por el ente electoral.

Según el calendario, en la jornada finaliza el registro e inscripción de los medios de comunicación habilitados para la difusión de propaganda electoral y, además, el TSE publicará la lista de ciudadanos inhabilitados para votar en estos comicios.

Asimismo, del jueves 5 al domingo 8 de febrero se habilitará la recepción y tratamiento de reclamos de ciudadanos que figuren como inhabilitados en el padrón electoral.

En tanto, desde el viernes 6 de febrero hasta el miércoles 18 de marzo, se activa el periodo de sustitución de candidatos inhabilitados por otras causales, conforme a lo establecido en el parágrafo III del artículo 108 de la Ley 026 del Régimen Electoral.

Finalmente, el martes 10 de febrero, el TSE dará a conocer la lista oficial de medios de comunicación habilitados para la difusión de propaganda electoral, en el marco del proceso subnacional.

