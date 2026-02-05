¿Lloran los compadres? El verdadero significado del Jueves de Compadres

El Jueves de Compadres es el segundo momento más importante de las celebraciones costumbristas del carnaval en Bolivia. Esta tradición, cargada de alegría, bromas y simbolismo, reúne cada año a miles de varones para celebrar la hermandad, la amistad y la identidad cultural.

Se celebra el penúltimo jueves antes del domingo de carnaval y está dedicada especialmente a los hombres, conocidos como “compadres”. Aunque el término tiene origen religioso, en el contexto festivo representa la unidad y el compañerismo dentro de una comunidad. De manera similar, el término “comadres” se utiliza para las mujeres, quienes celebran su propia jornada la semana siguiente.

Una de las costumbres más representativas es el “t’ikachar”, que consiste en adornar las herramientas de trabajo con serpentinas, mixtura, banderines y pétalos de flores. Este ritual simboliza el agradecimiento por los instrumentos que acompañan a los trabajadores en sus largas jornadas y busca augurar prosperidad y durabilidad.

Durante la jornada, los compadres se felicitan entre sí como si se tratara de un cumpleaños colectivo. Las serpentinas rodean los cuellos, las cabezas se cubren de colores y no faltan las bebidas tradicionales que acompañan la celebración.

La ch’alla y la tradicional parrillada también forman parte del festejo. Sin embargo, uno de los momentos más esperados llega cuando el clima cambia. Si llueve, las comadres suelen bromear diciendo que “los compadres están llorando”, una expresión cargada de humor que se ha convertido en una de las frases más populares del carnaval.

Esta broma no solo se repite en el Jueves de Compadres, sino también durante la celebración de las Comadres, reforzando el espíritu festivo, la complicidad y la alegría que caracterizan al carnaval boliviano.

