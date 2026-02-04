Un equipo de la Red Uno llegó hasta la ciudad de Oruro para rememorar los orígenes y significados de las máscaras de la Diablada. Tiene su origen en la época de la colonia, que fue teniendo transformaciones con la cultura andina y católica.

Las máscaras o caretas de la Diablada son íconos del Carnaval de Oruro de Bolivia, elaborado por artesanos que representan la lucha constante entre el bien y el mal.

Las primeras máscaras eran sencillas, donde representaba deidades para los mineros, hasta llegar a la actualidad con ojos saltones, cuernos, serpientes y fuego para su demostración.

El historiador orureño Fabrizio Cazorla nos explica cómo fue la evolución de las máscaras, donde en un principio cada careta tenía un color que representaba a los siete pecados capitales y era la representación de los cultos que realizaban los mineros al “Tío” (diablo).

“Cada máscara tenía un color: amarillo, avaricia; el rojo, la ira; el verde, la gula; en fin, esas máscaras han quedado como un testimonio de la creación y del sentido que tenían estos roles dentro de la diablada (…) una fisionomía muy humana y con el tiempo esto fue cambiando porque el traje va modificándose”, menciona Cazorla.

A lo largo de la evolución, se fueron aplicando elementos de las cuatro plagas como la víbora, lagarto, sapo y hormiga que fueron complejizando el traje de la diablada. Los artesanos tuvieron que actualizarse generación tras generación, pero siempre resguardando y cuidando la esencia de lo que representa en la danza.

La diabla es un símbolo y sinónimo del Carnaval de Oruro que, año tras año, miles de danzarines expresan con alegría esta pelea permanente entre el bien y el mal.

