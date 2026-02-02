Oruro: Cabeza de cordero, la receta de más de 40 años de tradición

Se acerca el Carnaval 2026 y los visitantes que llegan a Oruro se preguntan por la gastronomía de ese departamento. Pasando por el tradicional api con pastel y Charquekán, no podría faltar la cabeza de cordero, que representa una tradición y una experiencia para el paladar.

Su preparación consiste en condimentar la cabeza del cordero con sal y una cocción lenta para que se concentre el sabor, además de ser una receta para combatir el frío o recuperar fuerzas después de actividades nocturnas.

La familia Antezana en Oruro lleva una receta que data de más de 40 años en Oruro, que fue pasando de generación en generación en el restaurante Bonbar entre las calles Cochabamba Y Velasco Galvarro.

“El toque especial sería la cantidad que se le pone a la olla; cuantas más cabezas se ponen a la olla, la sopa llega a ser más exquisita (…) Son secretos que datan de más de 40 años que mantenemos; debemos ser la tercera generación”. Declaró Milton Antezana, propietario del restaurante.

La lengua, los ojos y el seso son los elementos más requeridos por los comensales en Oruro. Antezana, sobre todo, recomienda probar el ojo; acompañado con su llajwa, se convierte en una delicia para el paladar. El plato consiste en papa, chuño rebosado junto a una ensalada de cebolla.

Sus orígenes datan de la época colonial, desde la zona fronteriza de Sabaya, donde los indígenas aprovechan las cabezas de cordero que eran sobras del comercio de esta carne. En cuanto al precio, se puede encontrar desde los Bs. 80 hasta los Bs 110, dependiendo de su restaurante preferido.