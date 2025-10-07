La chef Camila Lechín y el churrasquero Gustavo Shock conquistaron los paladares más exigentes en España y representaron con orgullo a Bolivia.
06/10/2025 21:12
La gastronomía boliviana alcanzó un nuevo logro internacional al recibir el premio ‘El Mar de Oro’ durante la Feria Alicante Gastronómica, realizada en España del 3 al 6 de octubre.
El reconocimiento fue otorgado a la Academia Boliviana de Gastronomía, presidida por Marilyn Cochamanidis y a la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO), gracias a la destacada participación de los chefs Camila Lechín y Gustavo Shock, conocido como Tapeke.
Bolivia fue uno de los países invitados a la séptima versión de la feria, que reunió a más de 80.000 visitantes y 130 chefs con estrellas Michelin.
“Este año tuvimos la suerte de que Bolivia haya sido invitado. Representamos nuestra gastronomía mostrando nuestras riquezas y productos. Fue una experiencia de alto nivel, compartiendo espacio con más de 130 chefs reconocidos”, expresó el chef Gustavo Shock.
Durante la feria, el pabellón boliviano ofreció demostraciones, degustaciones y charlas sobre la nueva proyección de la gastronomía nacional.
Los asistentes pudieron probar quinoa, vinos tarijeños, chocolate beniano y platillos emblemáticos como el majao, el churrasco y la carne a la brasa, que despertaron gran interés entre los visitantes europeos.
“Bolivia mostró que tiene una cocina con identidad, con historia y con potencial internacional”, destacaron los organizadores del evento.
El premio ‘El Mar de Oro’ reconoce la excelencia gastronómica y la promoción de la identidad cultural de los países participantes.
