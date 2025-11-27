Rusia lanza la nave tripulada Soyuz MS-28 rumbo a la Estación Espacial Internacional

Moscú, 27 nov (EFE)

Rusia recordó este jueves los 25 años de colonización de la Estación Espacial Internacional (EEI) con el lanzamiento de la Soyuz MS-28, tripulada como entonces por dos rusos y un estadounidense.

"Así se ve el lanzamiento del cohete portador Soyuz 2.1.a desde el cosmódromo de Baikonur (...) ¡Felicitamos a la tripulación por el exitoso lanzamiento y los esperamos a bordo de la estación!", escribió Alexéi Zubritski, inquilino de la EEI, que logró hacer una foto del despegue desde el espacio.

La plataforma orbital está habitada desde que el 2 de noviembre de 2000 llegara la primera expedición a lomos también de una Soyuz rusa.

Los científicos han podido comprobar en este cuarto de siglo -las predicciones apuntaban que la plataforma tendría una esperanza de vida útil de 15 años- la capacidad de adaptación psicológica al cosmos de las expediciones multinacionales en condiciones extremas.

Una Soyuz con inteligencia artificial

La Soyuz MS-28 llevó este jueves a su destino a los cosmonautas rusos Serguéi Kud-Sverchkov y Serguéi Mikáev, y al astronauta de la NASA Christopher Williams.

La nave se acopló al módulo Rassvet (Amanecer) del segmento ruso de la EEI a las 15.34 hora local (12.34 GMT) tras dar sólo dos vueltas alrededor de la Tierra en tres horas y seis minutos, y no dos días como antaño.

Por primera vez, los cosmonautas usarán un servicio neuronal ruso, GigaChat, sistema de inteligencia artificial promovido por orden directa del presidente ruso, Vladímir Putin.

La agencia TASS informó de que los cosmonautas redactarán los informes con ayuda de GigaChat, que trabajará también con bases de datos, lo que les facilitará el trabajo rutinario.

En la plataforma orbital serán recibidos por sus actuales inquilinos: los rusos Zubritski, Serguéi Rízhikov, Oleg Platónov; los estadounidenses Jonathan Kim, Zena Maria Cardman, Edward Michael Fincke, y el japonés Kimiya Yui.

En total, los miembros de la 74 expedición vivirán en la estación durante 242 días y, por la parte rusa, realizarán más de 40 experimentos científicos y efectuarán dos caminatas espaciales.

