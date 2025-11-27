Así fue la contundente victoria de Bolivia sobre Japón: mirá el video de todos los goles

La Verde goleó al seleccionado asiático en la Copa América de talla baja que se disputa en Paraguay y avanzó a los cuartos de final del certamen.
27/11/2025 10:14
Bolivia mostró una efectividad implacable frente a Japón y obtuvo una victoria con sabor a clasificación, ya que el resultado le permitió asegurar su presencia en la siguiente instancia. Esta tarde, el combinado nacional se enfrentará a México por los cuartos de final de la Copa América de talla baja.
En la primera mitad, el marcador favoreció a Bolivia por 2-1; sin embargo, en el complemento llegó la lluvia de goles. Tras ajustar algunos detalles durante el entretiempo, La Verde salió con mayor precisión ofensiva y terminó apabullando al conjunto asiático para cerrar un categórico 7-1.
