Tras golear a Japón: conozca al rival de Bolivia en cuartos de la Copa América de talla baja

La selección nacional de talla baja quiere dar un paso histórico esta tarde cuando enfrente a México por los cuartos de final de la Copa América de la categoría. El duelo está programado para las 18:00 en la Cop Arena de Paraguay, donde el combinado nacional intentará mantenerse entre los protagonistas del torneo.

Bolivia accedió a esta fase luego de una campaña convincente en el Grupo A. Sumó siete puntos tras superar a Chile por 3-1, golear a Japón por un contundente 7-1 y empatar 1-1 con México. La única derrota llegó frente al anfitrión Paraguay, que se impuso 3-1 y terminó liderando la serie con doce unidades.

El equipo nacional llega motivado tras su exhibición más destacada frente a Japón, duelo que le permitió asegurar la clasificación a falta de una fecha. Con una ofensiva efectiva y un juego colectivo sólido, Bolivia se consolidó como una de las selecciones más competitivas del certamen.

Por su parte, México clasificó como segundo de su grupo después de vencer a Colombia por 3-1, resultado que le dio el boleto a esta instancia. El equipo norteamericano será un rival exigente, tomando en cuenta el antecedente del empate entre ambos en la fase previa.

Con la ilusión intacta, Bolivia saldrá esta tarde en busca del pase a semifinales y de seguir escribiendo una campaña memorable en Paraguay.

