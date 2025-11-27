Video: ¡Estuvo a punto de caer! Vehículo quedó colgado al borde de un barranco en La Asunta

El hecho ocurrió durante la mañana de este miércoles, en el municipio de La Asunta del departamento de La Paz, cuando un deslizamiento de tierra arrastró parte de la vía y dejó un vehículo peligrosamente suspendido a tan solo metros del vacío.

Las imágenes captadas por testigos del hecho muestran cómo el motorizado quedó atrapado en una posición crítica, sostenido únicamente por un sector del camino afectado por lodo y humedad.

Según los testimonios el derrumbe se produjo luego de varias horas de lluvia continua que debilitaron el terreno en la zona. La vía, ya afectada por la saturación del suelo, cedió repentinamente mientras el vehículo circulaba, quedando a escasos centímetros de caer al precipicio.

Pobladores del lugar se acercaron para registrar el momento y ayudar al conductor del vehículo quien afortunadamente logró salir ileso y sacar a su vehículo del peligro.

