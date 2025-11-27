¿Quién metió el arma? Investigan tres vías de ingreso tras el asesinato de Remberto López en Palmasola

Tras el asesinato a bala del reo Remberto López Herbas en el penal de Palmasola, las autoridades del Régimen Penitenciario activaron una investigación urgente para determinar cómo ingresó el arma de fuego utilizada por los reos brasileños, a pesar de los estrictos controles.

Desde la Dirección General de Régimen Penitenciario confirmaron que se manejan tres hipótesis principales para determinar las posibles complicidades en el interior del penal.

Las tres hipótesis de ingreso del arma

Según informes, el autor material es un reo brasileño de apellido Silva y el proveedor también es extranjero. Las pesquisas ahora se centran en el método de ingreso del arma:

Ingreso en piezas: El arma pudo haber sido introducida en partes durante varias visitas, siendo ensamblada posteriormente dentro de la cárcel. Lanzamiento desde el exterior: El arma o sus piezas pudieron ser arrojadas desde fuera del perímetro del penal. Complicidad interna: La pistola podría haber ingresado con la colaboración de personal del recinto, ya sea civil o policial.

El arma estaba escondida hace ocho meses

El coronel David Machicado, director nacional de Seguridad Penitenciaria, ofreció una nueva luz sobre la cronología del ingreso del arma.

Indicó que, en una entrevista preliminar, el reo brasileño aprehendido como autor material refirió que el arma "ya habría ingresado hace ocho meses aproximadamente y que estaba escondida en un sector del recinto". Esto desvirtuaría la idea de un ingreso reciente y apunta a una planificación a largo plazo.

Añadió que, dado que el arma de 9 milímetros era pequeña y no reglamentaria, pudo haber ingresado de varias maneras: entre víveres, oculta dentro de alimentos o provisiones; también reveló que la masiva afluencia de visitas (cerca de mil por día) dificulta la "revisión exhaustiva" en la puerta de ingreso.

Además confirmó un dato adicional: la víctima, Remberto López, era hermano de Nabor López, otro reo que también fue asesinado el año pasado en el penal de Chonchocoro. Sin embargo, indicó que será la Felcc la encargada de esclarecer si existe una conexión directa o si el móvil del crimen se limita al presunto ajuste de cuentas por drogas.

Mira la programación en Red Uno Play