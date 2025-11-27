"Pagaron $us 60.000 para que me maten": la revelación de Remberto López antes de ser asesinado en Palmasola

La suegra de Remberto López, un reo que era investigado por la muerte de un juez en Villa Tunari, Cochabamba, reveló que López, considerado un objetivo, había advertido sobre un plan de asesinato dentro de la cárcel de Palmasola.

Entre lágrimas, la mujer compartió el último y escalofriante mensaje que recibió de su yerno:

"Me llamó y me dijo que me cuide, que esa gente sigue detrás de nosotros. Y que: ‘Pagaron 60 mil dólares para que me maten, pero, a ver’, me dijo. Y lo han matado".

El último contacto se produjo cerca de las 10 de la noche, donde López se mostró tranquilo, aunque reiterando las amenazas que ya había mencionado días antes. La suegra indicó que se alertó esta mañana al notar que Remberto no hacía su habitual llamada matutina, momento en que descubrieron la tragedia.

Además, denunció la falta de comunicación oficial sobre el deceso. La familia y el abogado del reo se enteraron de la noticia por rumores y la presencia de la prensa en el penal.

Miedo y amenazas a la familia

El testimonio de la suegra reveló el clima de terror que vive la familia de López. Explicó que, debido a las amenazas y el temor a secuestros o represalias, sus hijas y nietos han tenido que huir y abandonar sus estudios.

"Quisiera que por favor nos den una protección. Mis hijas ya no estudian, mis nietos no estudian, no van a la escuela ni al kínder. Por miedo a que nos mate o les secuestren. Mis hijas ya no están aquí, ni en Cochabamba, se fueron lejos", relató.

La situación es crítica incluso para el esposo de la mujer, quien sufre de insuficiencia renal. "Mi esposo dializa, no puede ni ir a dializar porque le amenazan, cuando está ahí, siempre le llaman, le escriben," dijo la suegra, implorando protección para el resto de la familia.

