Barcelona campeón de la Supercopa de España tras vencer 3-2 al Real Madrid

Barcelona se consagró campeón de la Supercopa de España 2025/2026 tras vencer 3-2 al Real Madrid en el Estadio King Abdullah de Yeda, Arabia Saudita. El equipo blaugrana tomó el control del balón desde el inicio y logró imponerse en un clásico lleno de emociones.

La primera ocasión clara fue para el Madrid a los 13 minutos, cuando Vinícius Jr. quedó de cara al gol, pero su remate fue detenido sin problemas por Joan García. Sin embargo, el dominio del Barcelona terminó dando frutos a los 36 minutos, cuando Raphinha, tras desperdiciar un mano a mano previo, definió con un remate cruzado para abrir el marcador.

El primer tiempo tuvo tres goles en el añadido. Vinícius Jr. empató 1-1 con una gran acción individual, mientras que Lewandowski, con un exquisito pase de Pedri, adelantó nuevamente al Barcelona 2-1. Finalmente, Gonzalo García igualó 2-2 para el Madrid tras un tiro de esquina confuso.

En la segunda mitad, el Barcelona continuó dominando y la estrella del partido fue nuevamente Raphinha, quien marcó el 3-2 tras un remate que se desvió en Asensio. El Madrid buscó la reacción con cambios como la entrada de Rashford y Mbappé, pero no logró revertir el resultado.

El duelo tuvo momentos de tensión, incluyendo la expulsión de Frenkie de Jong por una dura entrada sobre Mbappé y varias ocasiones fallidas del Real Madrid, que fueron detenidas por Joan García, especialmente un penal y un cabezazo de Asencio cerca del cierre.

Con esta victoria, Barcelona consiguió su segundo título consecutivo de la Supercopa, nuevamente ante el Real Madrid, con Raphinha y Joan García como figuras destacadas del partido.

SIGUE AQUÍ EL MINUTO A MINUTO.

Expulsaron a Frenkie de Jong en el Barcelona por una falta a Kylian Mbappé.

72' Gol del Barcelona.

70' Remate potente al medio del arco de Courtois y tapa con una mano el gol cantado del Barcelona.

62' Rodrigo disparó a colocar pero atrapó el balón Joan García con seguridad.

56' Falta contra Pedri, deriva en tarjeta amarilla para Valverde, Asensio y Valverde.

55' Vinicius remata potente y García hecha el balón al tiro de esquina.

Siguen sin darse tregua en el segundo tiempo Real Madrid y Barcelona, pero empatan 2-2.

Comenzó el segundo tiempo entre Barcelona Vs Real Madrid.

Final del primer tiempo, ambos equipos se van al descanso.

Goool, Gonzalo García anota el empate 2-2 para el Real Madrid ante Barcelona.

Goool de Lewandowski para el 2-1 del Barcelona ante el Real Madrid.

45' PT| Vinícius se luce y pone el empate del Real Madrid ante el Barça.

35' Gooooool del Barcelona, Rafinha.

34' PT| Rafinha falla una ocasión inmejorable de gol para el Barcelona.

El árbitro ordena minuto de hidratación entre ambos equipos.

26' PT| Primera ocasión de gol del Barcelona, Rafinha remató potente y Courtois tapó seguro.

22' PT| Un pisotón de Carreras a Yamal solo provoca llamada de atención del árbitro.

19' PT| Falta de Rafinha del Barcelona contra Bellingham del Real Madrid.

13' PT| Ataque serio de contragolpe del Real Madrid, casi termina en gol de Vinicius.

5' PT| Contragolpe del Real Madrid, sale Joan García arquero del Barcelona y se anticipa para despeja el balón.

4' PT| Falta de Carrera contra Lamine Yamal.

Ya juegan Real Madrid y Barcelona.

Saludos entre capitanes de ambos equipos y el árbitro del partido.

La terna arbitral y los dos finalistas: Real Madrid y Barcelona salen al gramado.

Ingresa la Supercopa de España a la cancha.

Enorme ceremonia previa a la final de la Supercopa entre Real Madrid y Barcelona.

Kylian Mbappé no estará desde el inicio en el Real Madrid.

Alineación de Barcelona:

Once inicial de Real Madrid:

