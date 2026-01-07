¡Hoy! Barcelona se mide ante Atlétic Club por la Supercopa de España 2026

Con la llegada de la segunda semana del año, se disputará el primer título de la temporada en el fútbol español, torneo que por sexto año consecutivo se celebra en Arabia Saudita. Participan Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid y Athletic Club, todos con la ilusión de alzarse con el trofeo.

El Barcelona llega en un gran momento de forma, tras haber defendido el título la temporada pasada frente al Real Madrid. El conjunto catalán, dirigido por Hansi Flick, suma 15 títulos de Supercopa de España, incluido el último logrado en la temporada 2025, y parte como favorito tanto por su condición de campeón como por liderar actualmente la Liga española.

La primera semifinal enfrentará a Barcelona y Athletic Club este miércoles a las 15:00, mientras que la segunda, entre Atlético Madrid y Real Madrid, se jugará el jueves a la misma hora.

El Barcelona buscará reafirmarse como rey de la competición y dar un paso más hacia la defensa de su corona en Arabia Saudita, escenario que se ha convertido en habitual para la Supercopa española.

