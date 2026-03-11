Suben a ocho las víctimas de presunto abuso cometido por profesor en Quillacollo

La Policía informó que ya son ocho las presuntas víctimas de abuso sexual atribuido a un profesor de primaria de 42 años en una unidad educativa del municipio de Quillacollo.

El maestro está acusado de realizar toques impúdicos a sus estudiantes, aprovechando su condición de profesor y el contacto permanente con los menores.

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Rolando Vera, explicó que el caso tiene agravantes por tratarse de un profesor que ejercía funciones de enseñanza y estaba a cargo de la educación de los niños.

“El profesor realizaba toques impúdicos a menores de edad. Él estaba a cargo de la enseñanza y educación, por lo cual es denunciado”, indicó Vera.

La investigación comenzó en primera instancia con la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y posteriormente se presentó la denuncia formal ante la Felcc el 12 de febrero.

Actualmente se reportan entre seis y ocho víctimas, todas menores de edad. La autoridad policial señaló que la autoridad jurisdiccional deberá evaluar las agravantes y tomar las determinaciones judiciales correspondientes. La audiencia de medidas cautelares está previsto para la tarde de este miércoles.

El docente fue aprehendido y remitido al Ministerio Público, donde permanece bajo custodia a la espera de su audiencia de medidas cautelares, en la que se decidirá si será enviado a detención preventiva mientras avanzan las investigaciones.

