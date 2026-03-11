Hallan cuerpo de víctima tras deslizamiento de camioneta en Tarija

El director nacional de Bomberos, coronel Pavel Tovar, informó este miércoles que fue hallada una de las personas que estaba desaparecida tras un deslizamiento de tierra que arrastró una camioneta en la carretera del municipio de Entre Ríos, en el departamento de Tarija.

Según el reporte, el hecho se registró luego de que un sector del camino cediera a causa de las intensas lluvias, lo que provocó que el vehículo con dos ocupantes fuera arrastrado por una mazamorra hasta el río, en inmediaciones del puente Santa Ana, en la comunidad de Narváez.

“Se ha producido un deslizamiento del camino que arrastró una camioneta con dos ocupantes. Ambos fueron llevados por las aguas hasta el río”, explicó Tovar.

Horas después del incidente, personal de Bomberos logró encontrar a una de las víctimas.

“Ha sido encontrado uno de los ocupantes de la camioneta, lamentablemente sin vida. El cuerpo ha sido recuperado y evacuado para la investigación correspondiente”, informó la autoridad.

Las brigadas de rescate continúan desplegadas en la zona para localizar al segundo ocupante, quien permanece desaparecido.

Tovar también indicó que otro equipo realiza tareas de búsqueda en la comunidad de Entre Ríos, donde una persona fue arrastrada por un río mientras intentaba cruzarlo en motocicleta.

“Se ha encontrado la motocicleta y algunos enseres de la persona, por lo que se continúa con la búsqueda desde el día de ayer (martes)”, agregó.

Asimismo, informó que en el departamento de Santa Cruz continúa la búsqueda de otra persona desaparecida en el río Piraí, luego de que dos individuos intentaran cruzar el afluente debido a la ausencia de un puente.

