Cierran temporalmente la carretera Tarija – Villa Montes por lluvias y derrumbes

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, informó el cierre temporal del tramo carretero entre Tarija y Villa Montes debido a las intensas lluvias y derrumbes registrados en la zona.

Según el comunicado oficial, la restricción de tránsito rige desde este miércoles 11 de marzo y se mantendrá hasta el viernes 13 de marzo a las 06:00, con el objetivo de precautelar la seguridad de los usuarios que circulan por la vía.

Las autoridades explicaron que las precipitaciones y deslizamientos de tierra han generado condiciones de riesgo en la carretera, por lo que se decidió suspender temporalmente la circulación mientras se evalúa la situación y se realizan trabajos en el sector.

La ABC recomendó a la población tomar previsiones y considerar rutas alternativas, mientras duren las labores de atención a la emergencia.

Finalmente, la entidad agradeció la comprensión de los usuarios y reafirmó su compromiso de garantizar la seguridad y la transitabilidad en la Red Vial Fundamental del país.

Mira la programación en Red Uno Play