TEMAS DE HOY:
Encuentran a un Feto Robo en colegio Caso Fondo Indígena

29ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

¡Atención, contribuyentes! conozca hasta cuándo puede pagar sus deudas con condonación total de multas

El Perdonazo Tributario Municipal está dirigido a personas con obligaciones pendientes relacionadas con impuestos a inmuebles, vehículos, patentes y transferencias, además del Impuesto Municipal sobre Transferencias e Ingresos (IMT-IMTO).

Charles Muñoz Flores

11/03/2026 13:01

Perdonazo tributario en Santa Cruz permite regularizar deudas con condonación total de multas. FOTO: NTV/RED UNO.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

El Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra lanzó el denominado ‘Perdonazo Tributario Municipal’, un programa que permitirá a los contribuyentes regularizar sus deudas con condonaciones de hasta el 100% en multas e intereses de impuestos municipales.

La medida estará vigente hasta el 31 de marzo y está dirigida a personas con obligaciones pendientes relacionadas con impuestos a inmuebles, vehículos, patentes y transferencias, además del Impuesto Municipal sobre Transferencias e Ingresos (IMT-IMTO).

Según explicó el director general de Administración Tributaria del municipio, Boris Peñaloza, el programa contempla distintos beneficios dependiendo de la gestión adeudada.

“Se tiene el 100% de la condonación de multas e intereses, es decir, no existe ninguna multa ni interés. Además, hay 50% de descuento en el tributo de las gestiones 1995 al 2024; quienes acceden a este beneficio también tienen el 100% de la condonación de multas e intereses”, señaló la autoridad.

Asimismo, detalló que para las gestiones 2015 al 2024 se aplica el 100% de condonación de multas e intereses junto con un descuento del 20% en el tributo omitido.

El beneficio también alcanza a las obligaciones vinculadas al IMT-IMTO, donde se aplican las mismas condiciones de condonación y descuentos.

Las autoridades municipales instaron a la población a aprovechar el programa antes de que concluya el plazo. Para ello, los contribuyentes pueden consultar sus deudas y realizar los pagos correspondientes de manera digital mediante la plataforma de la Dirección de Administración Tributaria (DAT).

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:45

La gran batalla: duelo de voces

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:45

La gran batalla: duelo de voces

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD