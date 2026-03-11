¡Atención, contribuyentes! conozca hasta cuándo puede pagar sus deudas con condonación total de multas

El Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra lanzó el denominado ‘Perdonazo Tributario Municipal’, un programa que permitirá a los contribuyentes regularizar sus deudas con condonaciones de hasta el 100% en multas e intereses de impuestos municipales.

La medida estará vigente hasta el 31 de marzo y está dirigida a personas con obligaciones pendientes relacionadas con impuestos a inmuebles, vehículos, patentes y transferencias, además del Impuesto Municipal sobre Transferencias e Ingresos (IMT-IMTO).

Según explicó el director general de Administración Tributaria del municipio, Boris Peñaloza, el programa contempla distintos beneficios dependiendo de la gestión adeudada.

“Se tiene el 100% de la condonación de multas e intereses, es decir, no existe ninguna multa ni interés. Además, hay 50% de descuento en el tributo de las gestiones 1995 al 2024; quienes acceden a este beneficio también tienen el 100% de la condonación de multas e intereses”, señaló la autoridad.

Asimismo, detalló que para las gestiones 2015 al 2024 se aplica el 100% de condonación de multas e intereses junto con un descuento del 20% en el tributo omitido.

El beneficio también alcanza a las obligaciones vinculadas al IMT-IMTO, donde se aplican las mismas condiciones de condonación y descuentos.

Las autoridades municipales instaron a la población a aprovechar el programa antes de que concluya el plazo. Para ello, los contribuyentes pueden consultar sus deudas y realizar los pagos correspondientes de manera digital mediante la plataforma de la Dirección de Administración Tributaria (DAT).

